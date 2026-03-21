Yeniçağ Gazetesi
21 Mart 2026 Cumartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Kredi kartında tespit edilen 3 hatayı yapan yandı: Bankalar affetmiyor

Bankalar, kredi kartı başvurularında yüksek kredi notuna rağmen "davranışsal risk analizi" kriterine bakıyor. Kritik 3 hatayı yapan yandı. İşte detaylar…

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Kredi kartında tespit edilen 3 hatayı yapan yandı: Bankalar affetmiyor - Resim: 1

Son dönemde bankalara kredi veya kredi kartı başvurusu gerçekleştiren vatandaşlar, 'başvurunuz olumsuz sonuçlanmıştır yazısıyla karşı kaşıya kalıyor. Öte yandan bu yanıtı alanların büyük bir kısmının kredi ödemeleri düzenli ve puanları oldukça yüksek.

AÇIKLAMASIZ PARA TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİRMEYİN

Bankaların en çok dikkat ettiği nokta EFT ve Havale açıklamaları. Hesabınıza düzenli olarak farklı şahıslardan, açıklama kısmına hiçbir şey yazılmadan para gönderiyosa, banka otomatik olarak bu işlemleri "kayıt dışı ticari faaliyet" veya "şüpheli gelir” olarak işaretliyor.

Bireysel hesabını ticari amaçla (borç-alacak ilişkisi dışında) yoğun kullanan şahısların risk puanı, kredi notundan bağımsız olarak aşağı çekiliyor.

ASGARİ ÖDEME TUTARLARI…

Kredi notunu düşürmediği sanılan en büyük yanlışlardan biri de sadece asgari tutarı ödemek. Bankalar, borcun tamamını kapatmak yerine sürekli asgari tutarı ödeyen müşterileri "finansal darboğazda olan kullanıcı" olarak belirliyor. Bu durum, bankanın size yeni bir limit tanımlarken "Geri ödeme kapasitesi riskli" diyerek başvurunuzu reddetmesine sebep oluyor. Uzmanlar, en azından iki ayda bir borcun tamamının kapatılmasını istiyor.

BAHİS İŞLEMLERİ ETKİ EDİYOR

Öte yandan hesap dökümlerinizde bulunan küçük tutarlı bir "oyun" veya "bahis" ödemesi, bankanın gözünde sizin "spekülatif harcama eğilimli" olduğunuzu belli ediyor. Bu tür dijital izler, bankalann güven endeksinde doğrudan kara listeye girmenize neden olaiblir.

BANKALARI BAŞVURU YAĞMURUNA TUTMAYIN

Öte yandan birçok vatandaş, bir bankadan "ret" alınca şansını hemen diğer bankalarda deniyor. Fakat uzmanlar bu "panik başvuru dalgasının durumu daha da kötüleştirdiğini belirtti.

Her reddedilen başvuru, bankacılık sisteminde olumsuz bir iz bırakır. Üst üste gelen retler, bir sonraki banka için "nakit sıkışıklığı yaşayan ve riskli müşteri" imaji sağlıyor. Kısa sürede gerçekleşen çok sayıda başvuru, bankaların size olan güvenini sarsıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro