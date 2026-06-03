3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Hollanda Bisiklet Elçiliği (Dutch Cycling Embassy) Uluslararası İlişkiler Müdürü Chris Bruntlett ve Brezilya'daki Pontifical Katolik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nelson Todt, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için atılması gereken adımları paylaştı. Bisikletin sadece bir ulaşım aracı olmadığını vurgulayan uzmanlar; bu konunun sağlık, çevre, eğitim ve sosyal içerme politikalarının ayrılmaz bir parçası olarak bütünsel bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini belirtti.

KRİZLERİN DÖNÜŞTÜRDÜĞÜ ÜLKE: HOLLANDA

Chris Bruntlett, Hollanda'nın bugün dünyanın lider bisiklet ülkelerinden biri haline gelmesinin tesadüf olmadığını, 1970'li yıllarda yaşanan küresel krizlerin bir sonucu olduğunu ifade etti. Ülkede 1950'li yıllarda otomobilin baskın bir ulaşım aracı olduğunu hatırlatan Bruntlett, şu bilgileri verdi:

"1973 OPEC petrol krizi, Hollanda'nın kentsel ve ulaşım planlaması önceliklerinde arabadan uzaklaşmasına yol açtı. Bugün Hollanda'daki bisiklet kullanım oranlarının kamu sağlık sistemine yılda 19 milyar avro tasarruf sağladığını biliyoruz. Ruh sağlığını iyileştiriyor, mahalledeki güven düzeylerini artırıyor çünkü insanlar cam ve metal aracılığıyla değil, yüz yüze temas kurarak etkileşime giriyor."

Bisikletin şehirlerdeki kısıtlı alanın verimli kullanılmasına, trafik yoğunluğunun azalmasına ve seyahat sürelerinin öngörülebilir olmasına katkı sağladığını dile getiren Bruntlett; yol bakım maliyetleri ile trafik kazası yaralanmalarının da bu sayede düştüğünü vurguladı. Bruntlett ayrıca, bisikletin bir otomobil sahibi olmanın getirdiği mali yükleri ortadan kaldırarak her kesimden insana fırsat eşitliği sunduğunu sözlerine ekledi.

"BİSİKLET POLİTİKASI SADECE ULAŞIMDAN İBARET DEĞİLDİR"

Brezilya Pierre de Coubertin Komitesi Başkanı da olan Prof. Dr. Nelson Todt ise bisiklet kullanımını artırmaya yönelik politikaların sadece ulaşım ekseninde sıkıştırılmaması gerektiğine dikkat çekti. Todt, gelişmekte olan ülkeler için şu değerlendirmede bulundu:

"Brezilya'da sağlık politikaları, eğitim politikaları, çevre politikaları ve sosyal politikalar hakkında düşünmemiz gerekiyor. Bisiklet sağlık harcamalarını azaltmaya, yaşam kalitesini artırmaya ve toplulukları güçlendirerek daha sürdürülebilir şehirler oluşturmaya yardımcı oluyor."

Metropollerde bisiklet kullanımının önündeki en büyük engelin güvenlik olduğunu aktaran Todt, atılması gereken ilk adımın ayrılmış ve güvenli bisiklet şeritleri inşa etmek olduğunu belirtti. Bisikletin sadece hafta sonu eğlencesi değil; işe ve okula gitmek için de aktif bir alternatif olarak kabul görmesi gerektiğini söyleyen Todt; bu dönüşümün çevre kirliliğini azaltacağını ve modern çağın getirisi olan hareketsiz yaşam tarzına karşı sağlığı koruyacağını ifade etti.

3 HAZİRAN DÜNYA BİSİKLET GÜNÜ’NÜN TARİHÇESİ

Türkmenistan hükümetinin öncülüğünde 2018 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla ilan edilen Dünya Bisiklet Günü, bisikletin "basit, uygun fiyatlı, güvenilir, temiz ve çevre dostu sürdürülebilir bir ulaşım aracı" olma niteliğini küresel ölçekte vurguluyor.