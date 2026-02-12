İstanbul Küçükçekmece’de kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında tehlikeli anlar yaşandı. Hürriyet Mahallesi’nde kontrollü şekilde yıkımı gerçekleştirilen bina, planlanan istikametin dışına çıkarak bitişiğindeki başka bir yapının üzerine devrildi.

Yıkım sırasında çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. O anlarda çevredekilerin hızla uzaklaştığı görüldü.

Yaşananlar cep telefonu kameralarına yansırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Yetkililerin olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.