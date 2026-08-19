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Kaynak: AA

Yıldızeli ilçesinin Belcik köyünde ikamet eden, geçimini çiftçilik yaparak sağlayan ve iki çocuk babası olan Kaya’yı kene ısırdı.

Kene temasının ardından bir müddet sonra sağlık sorunları yaşamaya başlayan Kaya, ailesi tarafından Yıldızeli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

İlk müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Kaya, KKKA şüphesi nedeniyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi’nde tedaviye alındı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen 32 yaşındaki hasta yaşamını yitirdi.

Kaya’nın cenazesi, yakınları tarafından hastaneden teslim alınarak defnedilmek üzere Belcik köyüne götürüldü.

Sivas’ta böylece yıl içerisinde kene kaynaklı hastalık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 13’e çıktı.