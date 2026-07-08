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Kaynak: AA / İHA

Bilecik’te dolandırıcılık şüphelisine yönelik yürütülen operasyonda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kendisini askeri personel olarak tanıtarak bir kişiyi dolandırdığı öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

ZİYNET EŞYALARIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Edinilen bilgilere göre şüpheli, bir kişiden ziynet eşyası aldığı iddiasıyla polis ekiplerinin takibine alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda zanlı, yanında bulunan ziynet eşyalarıyla birlikte Bursa’nın İnegöl ilçesinde yakalandı.

AYNI YÖNTEMLE FARKLI İLLERDE DE DOLANDIRICILIK YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelinin yapılan incelemelerinde, Eskişehir ve Kocaeli’de de kendisini askeri personel olarak tanıtarak benzer yöntemlerle dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Zanlının bu olaylarda mağdurlardan ziynet eşyası ve döviz aldığı belirlendi.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.