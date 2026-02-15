ABD’nin Dallas kentinde yaşayan 12 yaşındaki Aiden McMillan'ın taptığı çalışma tüm dünyada gündem oldu. Yedinci sınıf öğrencisi olan çocuk kendi imkanları ile nükleer füzyon makinası geliştirdi.

ABD basınında çıkan haberlere göre McMillan’ın fiziğe ve nükleer füzyona olan ilgisi daha 8 yaşındayken başladı. McMillan, makinenin ilk prototiplerini bir araya getirmeye başlamadan önce iki yıl boyunca nükleer fizik kavramlarını inceledi. Bunu, deneme yanılma, azim ve problem çözmeyle dolu uzun bir süreç izledi.

Nükleer füzyon makinasının yapım süreci iki yılı bulurken küçük çocuğun annesinin güvenlik konusunda büyük endişeye kapıldığı belirtiliyor.

12 yaşındaki çocuk 4 yıllık bir çalışmanın ürünü olarak makinayı tamamlayıp ilk nötronları elde ettiğinde gözlerinin dolduğunu söyledi.

PROJEYE KİŞİSEL ZEVKLE BAŞLADI

NBC’ye konuşan McMillan, projeyi tamamen kişisel merak duygusuyla yaptığını belirterek kişisel kazanç amacı olmadığını söyledi.

12 yaşındaki çocuk, "Beni daha yükseğe zıplatmıyor. Daha hızlı yazmamı sağlamıyor. Bana hiçbir faydası yok ve dürüst olmak gerekirse, bu sadece ilgi duyduğum bir proje, ancak genel olarak bakıldığında, tıpkı füzyon enerjisi gibi, bence geleceğin enerjisi” dedi.

McMillan, nükleer füzyon geliştiren en genç kişi ola unvanını ele geçirmek için Guinness Dünya Rekorları'na başvurdu. Rekorun şu anda 2018'de 13. doğum gününden sadece birkaç saat önce nükleer füzyonu başarıyla gerçekleştiren Tennessee doğumlu Jackson Oswalt'a ait olduğu öğrenildi.