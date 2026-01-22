Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında İtalyan ekibi Juventus, Portekiz temsilcisi Benfica'yı K. Thuram ve W. Mckennie'nin 2. yarıda attığı gollerle 2-0 yendi. Milli gurur Kenan Yıldız, maça ilk 11'de başladı.
Allianz Stadyum'da oynanan maçı Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük yönetti. Alınan sonuçtan sonra Benfica'nın ilk 24 şansı azaldı. Portekiz ekibi, yenilgiyle beraber 6 puanla 29. sırada kaldı. İtalyan ekibi ise 12 puana ulaşarak 15. sıraya yükseldi.
SON HAFTA MAÇLARI
Mourinho'nun takımı bir sonraki maçta Real Madrid'i ağırlayacak. Juventus ise Monaco deplasmanına gidecek.