Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında İtalyan ekibi Juventus, Portekiz temsilcisi Benfica'yı K. Thuram ve W. Mckennie'nin 2. yarıda attığı gollerle 2-0 yendi. Milli gurur Kenan Yıldız, maça ilk 11'de başladı.

Kenan Yıldız'ın Juventus'u Mourinho'yu üzdü: Benfica'nın şansı azaldı - Resim : 1

Allianz Stadyum'da oynanan maçı Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük yönetti. Alınan sonuçtan sonra Benfica'nın ilk 24 şansı azaldı. Portekiz ekibi, yenilgiyle beraber 6 puanla 29. sırada kaldı. İtalyan ekibi ise 12 puana ulaşarak 15. sıraya yükseldi.

Juventus'ta Kenan Yıldız şov devam ediyorJuventus'ta Kenan Yıldız şov devam ediyorSpor

SON HAFTA MAÇLARI

Mourinho'nun takımı bir sonraki maçta Real Madrid'i ağırlayacak. Juventus ise Monaco deplasmanına gidecek.