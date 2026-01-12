İtalya Serie A'nın 20. haftasında Juventus Cremonese'yi ağırladı.

Karşılaşmada ilk yarıda bulduğu gollerle devreye 3-0 önde giren Juventus'ta Kenan Yıldız takımın üçüncü golünü kaydetti.

Milli oyuncu 34'üncü dakikada kaçırdığı penaltıda kaleciden dönen topu tamamlayarak pozisyonu golle sonuçlandırdı.

Kenan Yıldız, kendi penaltısını takip etti ve golü attı. ⭐️ pic.twitter.com/xsmE2Mc1XA