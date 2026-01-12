İtalya Serie A'nın 20. haftasında Juventus Cremonese'yi ağırladı.

Karşılaşmada ilk yarıda bulduğu gollerle devreye 3-0 önde giren Juventus'ta Kenan Yıldız takımın üçüncü golünü kaydetti.

KENAN YILDIZ KAÇIRDIĞI PENALTIYI GOLLE TAMAMLADI

Milli oyuncu 34'üncü dakikada kaçırdığı penaltıda kaleciden dönen topu tamamlayarak pozisyonu golle sonuçlandırdı.

Etkileyici bir sezon geçiren 20 yaşındaki genç yetenek Serie A'da 19. maçında 7. golünü attı.