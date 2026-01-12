İtalya Serie A'nın 20. haftasında Juventus Cremonese'yi ağırladı.
Karşılaşmada ilk yarıda bulduğu gollerle devreye 3-0 önde giren Juventus'ta Kenan Yıldız takımın üçüncü golünü kaydetti.
KENAN YILDIZ KAÇIRDIĞI PENALTIYI GOLLE TAMAMLADI
Milli oyuncu 34'üncü dakikada kaçırdığı penaltıda kaleciden dönen topu tamamlayarak pozisyonu golle sonuçlandırdı.
Kenan Yıldız, kendi penaltısını takip etti ve golü attı. ⭐️ pic.twitter.com/xsmE2Mc1XA— S Sport Plus (@ssportplustr) January 12, 2026
Etkileyici bir sezon geçiren 20 yaşındaki genç yetenek Serie A'da 19. maçında 7. golünü attı.