Bundesliga 2'de liderlik koltuğunda oturan Schalke 04 şampiyonluk yolunda çok kritik bir galibiyete daha imza attı.

SCHALKE 04 KENAN KARAMAN VE EDIN DZEKO'SUZ DA KAZANDI

Ligin 29'uncu haftasında zirve takibini sürdüren Elversberg'e konuk olan Schalke, sarı kart cezalısı Kenan Karaman ve sakatlığı bulunan Edin Dzeko'nun yokluğunda yine kazanmasını bildi.

İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

Luca Schnellbacher henüz 4'üncü dakikada attığı golle Elversberg'i 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekibin erken golüne Schalke 04 Fas asıllı Alman oyuncusu Soufian El-Faouzi ile 27'de cevap verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

SCHALKE 10 KİŞİ KALDIKTAN SONRA GOLÜ BULDU

Karşılaşmanın 51. dakikasında Moussa Ndiaye ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. İkinci yarının büyük bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kalan Schalke 04 buna rağmen mücadeleden kopmadı.

Moussa Sylla'nı 56'ıncı dakikada attığı golle eksik oynamasına rağmen golü bulan Schalke kalan dakikalarda savunmada kuş uçurtmadı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

KRİTİK GALİBİYETLE ŞAMPİYONLUK YÜRÜYÜŞÜ SÜRDÜ

Yıldız oyuncularının yokluğunda 10 kişi kaldığı maçı kazanarak kritik bir engeli daha aşan lider Schalke 04 puanını 58'e yükseltirek şampiyonluk yürüyüşüne devam etti. Elversberg ise 52 puanda kalarak zirve yarışında önemli bir kayıp yaşadı.