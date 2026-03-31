Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, AKP’nin Türkiye’de kapitalist düzen açısından bir başarı öyküsü olduğunu belirtti.

“25 yıl iktidarda kalmasının nedeni sermayenin medya hakimiyeti, devlet bürokrasisi ve yargı üzerindeki etkisidir. Halk açısından başarı atfedemeyiz” diyen Okuyan, ülkenin ekonomik sıkıntı ve istikrarsızlıklara rağmen AKP’nin oyunu iyi oynadığını söyledi.

BÖLGESEL POLİTİKALAR VE İRAN GERİLİMİ

Okuyan, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarının ardından Türkiye’nin Orta Doğu’daki rolüne dikkat çekti. “Hakan Fidan ve ekibi, ABD öncülüğünde oluşturulan İsrail merkezli projede Türkiye’nin ağırlığını artırıyor. Ancak Türkiye’nin bu saldırganlıkta rol üstlenmemesi kamuoyunun baskısı sayesinde sağlandı” dedi.

Okuyan, CHP’nin AKP’nin zayıf noktalarını sorgulayacak bir program sunamadığını belirtti. “Yerel yönetimlerdeki yolsuzluk gündemi toplumu heyecanlandıracak bir etki yaratmadı. Kişilere bağlı siyasetle AKP aşılmaz” dedi.

'ÇÖZÜM SİSTEMİN SORGULANMASINDA'

Okuyan, çözümün bireysel figürlerde değil sistemin sorgulanmasında olduğunu vurguladı.

Okuyan “Toplum kendi gücüne inanmalı, öne çıkanlar birlikte çalışmalı. AKP’nin hâlâ başarılı olmasının nedeni derin eşitsizlik ve adaletsizlik ortamında holdinglerin kârlarına kâr katmasıdır. Sistemi sorgulamazsanız AKP gitmez. Ya sahte bir alternatif çıkacak ya da insanlık ‘başka bir dünya mümkün’ iddiasını yeniden kazanacak” ifadelerini kullandı.