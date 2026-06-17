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Kaynak: DHA

Arapzade Mahallesi Arkaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. B.K. (36) idaresindeki 16 BKD 435 plakalı otomobil, iddiaya göre; kontrolden çıkıp, kaldırımı da aşarak bir apartmanın bahçesine düştü.

Otomobilin arka kısmı kaldırımda asılı kalırken, sürücü anne ile araçta bulunan 3 çocuğundan 2'si yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı anne ile 2 oğlunun ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken, vatandaşlar ağlayan çocukları sakinleştirmeye çalıştı.

Ambulanslarla kaldırıldıkları Orhangazi Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.