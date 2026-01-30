Kazakistan 1995 anayasasının yerine geçecek 11 bölüm ve 95 maddeden oluşan yeni anayasa taslağı tanıttı. Başkent Astana’da düzenlenen Anayasal Reform Komisyonu toplantısında ilk taslağı Kazakistan Anayasa Mahkemesi Başkan Yardımcısı Bakıt Nurmuhanov açıkladı.

O DEĞERLER GÜVENCE ALTINDA

Yeni taslağa göre, Kazakistan’ın anayasası egemenlik, bağımsızlık, üniter yapı, toprak bütünlüğü ve yönetim biçimi gibi değiştirilemez değerleri güvence altına alacak. İnsan sermayesinin geliştirilmesi, eğitim, bilim ve inovasyon devletin stratejik faaliyet alanları olarak kabul edildi. Kazak dili ise devlet dili statüsünü koruyacak.

Dış politikada Kazakistan, barış, işbirliği, iç işlerine karışmama ve uluslararası anlaşmazlıkların barışçıl çözümü ilkelerine bağlı kalacak. Cumhurbaşkanlığı için aday olacak kişilerin 40 yaşını doldurmuş, son 15 yılını ülkede geçirmiş, yüksek öğrenim görmüş ve devlet hizmetinde veya seçilmiş görevlerde en az 5 yıllık deneyime sahip olması şart koşulacak. Erken görevden ayrılma durumunda cumhurbaşkanlığı yetkileri geçici olarak cumhurbaşkanı yardımcısı, kurultay başkanı veya başbakana devredilecek.

Kazakistan Devlet Müsteşarı Yerlan Karin, yeni anayasanın temel ilkelerinin egemenlik ve bağımsızlığın korunması, insan hak ve özgürlüklerine saygı, hukukun üstünlüğü, milli birliğin güçlendirilmesi, halkın refahının artırılması, toplumsal diyalog, çevre bilinci, tarihi ve kültürel mirasın korunması ve ulusal kültürün desteklenmesi olduğunu vurguladı.

Parlamentonun Meclis Başkan Yardımcısı Daniya Yespayeva ise taslağın, 1995’te kabul edilen mevcut anayasanın güncellenmesinden öte, devlet yapısı ve toplumla iktidar arasındaki ilişkilerin köklü biçimde yeniden ele alındığını kaydetti.