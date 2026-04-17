Gazeteci Bora Erdin, 12punto'da kaleme aldığı "Boğaziçi Üniversitesi, korumalara 2,4 milyon TL’ye çevik kuvvet eğitimi aldı" köşe yazısında Boğaziçi Üniversitesi'nde güvenlik görevlilerin aldığı eğitime ve maliyetine dikkat çekti. Erdin, "Konu kayyumun korunması olunca kesenin ağzı nasıl da açılıyor" dedi.

Erdin'in yazısında söz konusu ihalenin maliyetine dair ise şunlara değinildi:

"Bu ihaleyi, ihaleye katılan tek şirket 2 milyon 389 bin 800 TL teklifle kazandı.

Bu işin maliyeti ise 2 milyon 486 bin 733 TL 60 kuruş olarak belirlendi.

Buraya kadar ülke normallerine göre bir gariplik yok"

KAYYUM İÇİN 'ÇEVİK KUVVET' EĞİTİMİ

Güvenlik görevlilerinin alacağı eğitimde "kalabalık kontrolü", "ayaklanma senaryoları" ve “kama–V–çatı” düzenlerinin yer aldığı görülürken söz konusu 'çevik kuvvet' eğitiminin detayları şöyle:

"- Terör örgütlerinin yapısı ve izledikleri stratejiler

- Üniversite içerisinde ve çevresinde alınabilecek önlemler

- Terör olaylarına karşı uygulanacak yaklaşımlar

- Kalabalık yönetimi, toplumsal olay ve ayaklanmalarda hareket tarzı.

- Etkili iletişim yöntemleri

- Çatışma durumlarında iletişimin nasıl kurulacağı

- Kurum içi iletişim kuralları

- Beden dili

- Protokol eğitimi

- Şüpheli hareketlerin analizi

- Riskli durumların raporlanması

- Senaryolarla uygulamalı çalışmalar

- Kama, V ve Çatı düzenleri

- Kalabalık yönetimi ve güvenli alan oluşturma teknikleri

- Olayların canlandırılması

- Kriz ve çatışma senaryolarının uygulanması

- Ekip koordinasyonu geliştirmeye yönelik çalışmalar"

YAZISININ TAMAMI

Erdin'in yazısı şu şekilde:

"Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü kasım ayında ihaleye çıktı.

İhalenin adı, “Koruma ve Güvenlik Görevlisi Personelinin Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri Eğitimi”.

Bu ihaleyi, ihaleye katılan tek şirket 2 milyon 389 bin 800 TL teklifle kazandı.

Bu işin maliyeti ise 2 milyon 486 bin 733 TL 60 kuruş olarak belirlendi.

Buraya kadar ülke normallerine göre bir gariplik yok.

Ancak alınan eğitimler şu şekilde:

- Terör örgütlerinin yapısı ve izledikleri stratejiler

- Üniversite içerisinde ve çevresinde alınabilecek önlemler

- Terör olaylarına karşı uygulanacak yaklaşımlar

- Kalabalık yönetimi, toplumsal olay ve ayaklanmalarda hareket tarzı.

- Etkili iletişim yöntemleri

- Çatışma durumlarında iletişimin nasıl kurulacağı

- Kurum içi iletişim kuralları

- Beden dili

- Protokol eğitimi

- Şüpheli hareketlerin analizi

- Riskli durumların raporlanması

- Senaryolarla uygulamalı çalışmalar

- Kama, V ve Çatı düzenleri

- Kalabalık yönetimi ve güvenli alan oluşturma teknikleri

- Olayların canlandırılması

- Kriz ve çatışma senaryolarının uygulanması

- Ekip koordinasyonu geliştirmeye yönelik çalışmalar

Toplamda “80 Koruma ve Güvenlik personeli” bu eğitimleri aldı.

Konu kayyumun korunması olunca kesenin ağzı nasıl da açılıyor.

İhaleyi alan şirketin eğitim verdiği yer Şişli’de bulunan pasajda boks eğitimleri verilen bir salon.

Şirketin sahibi Polis Özel Harekatı’ta eğitmenlik yapan bir isim"