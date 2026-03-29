Kayyum dönemi bitiyor mu? MHP TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay katıldığı tv100 canlı yayında yeni düzenleme ile kayyumun kaldırılacağını açıkladı. MHP'li Erkan Akçay, artık kayyum atamak yerine, görevden uzaklaştırılan belediye başkanının yerine belediye meclisinin kendi içinden başkan seçmesinin planlandığını duyurdu.

Erkan Akçay'ın canlı yayındaki açıklaması şöyle:

"Kayyumluk müessesi var. Bazı belediyelere Terör iltisakı gerekçesiyle görevden alınan belediye başkanlarının yerine artık kayyum atamak yerine, görevden uzaklaştırılan belediye başkanının yerine belediye meclisinin kendi içinden başkan seçmesi planlanıyor."