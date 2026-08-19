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Kaynak: AA

TFF 1. Lig’in ikinci haftasında RHG Enertürk Enerji Stadı’nda oynanan Kayserispor-Sivasspor karşılaşmasını 8 bin 200 kişi takip etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, sezonun ikinci maçında da takımlarını tribünde destekledi.

Kayserispor, ilk yarıda Benhur Keser ve Taulant Seferi’nin kaydettiği gollerle Sivasspor’u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla ligde ikinci galibiyetini alan Kayseri temsilcisi, puanını 6’ya çıkardı.

Karşılaşmada oluşan 8 bin 200 kişilik seyirci sayısı, Kayserispor’un yeni sezona tribün desteği açısından da hareketli başladığını ortaya koydu.