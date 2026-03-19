Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında kümede kalma mücadelesi veren iki takım Kayserispor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 16:00'da başlayan zorlu karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetti.

KARAGÜMRÜK FENERBAHÇE BAŞARISINI KAYSERİ DEPLASMANINA TAŞIYAMADI

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek sarı lacivertli ekibi bu sezon mağlup edebilen tek takım unvanına sahip olan Fatih Karagümrük bu başarısını Kayseri deplasmanına taşıyamadı.

KAYSERİSPOR ERLING MOE İLE 4. MAÇINDA İLK GALİBİYEYİNİ ALDI

Yeni hocası Erling Moe ile daha dirençli bir oyun ortaya koymaya başlayan Kayserispor, Norveçli teknik adamın yönetiminde ilk galibiyetini dördüncü maçında Fatih Karagümrük'e karşı aldı.

ONUGKHA'NIN GOLÜ SONUCU BELİRLEDİ

Kayserispor German Onugkha'nın 66'ıncı dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve puanını 23'e yükseltti.

Ligin son sırasında yer alan Fatih Karagümrük ise 17 puanda kaldı.