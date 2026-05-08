2023 yılında Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar tarafından Erkilet Mahallesi’nde hizmete açılan gözlemevi, uzaya ilgi duyan Kayserililerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Sadece özel gök olaylarında değil, yıl boyunca ziyaret edilerek gökyüzünün gözlemlenebildiği merkez, vatandaşlardan giderek daha fazla ilgi görüyor.

Astronom Tamer Akın, 2025’te 16 bin 500 kişiye ulaştıklarını belirterek, gözlemevinin işleyişi hakkında şu bilgileri paylaştı: “2023’te faaliyete geçen Hıdırellez Gök Gözlemevimizde çocuklarımızı randevu sistemiyle kabul ediyoruz. Gündüzleri onlara temel astronomi ve Güneş Sistemi hakkında eğitim veriyoruz. Güneş’e özel tasarlanmış teleskopumuz sayesinde, yaklaşık 150 milyon kilometre uzaklıktaki Güneş’i güvenli şekilde gözlemlemelerini sağlıyoruz. Akşamları ise çocuklar aileleriyle birlikte gelerek Ay, Mars, Jüpiter ve Satürn gibi gök cisimlerini inceleme fırsatı buluyor.”

Akın ayrıca yıl boyunca “Halk Günü” etkinlikleri düzenlediklerini, kanlı ay tutulması, güneş tutulması ve meteor yağmuru gibi özel astronomik olaylarda vatandaşların ücretsiz olarak teleskopla gözlem yapabildiğini de söyledi.

“Hayatın sadece Kayseri’den ibaret olmadığını anlatıyoruz” diyen Akın, çocuklara daha geniş bir ufuk kazandırmayı hedeflediklerini vurguladı. Astronomi bilincinin her yıl arttığını belirterek, “Geleceğin uzay çağı olacağını düşünüyoruz. Çocuklarımızın hedeflerini sadece şehir ya da ülke ile sınırlı değil, evreni kapsayacak şekilde kurmalarını istiyoruz. Onlara meslek seçimlerinde geniş bir perspektif kazandırmayı amaçlıyoruz. Astronom olmalarını şart koşmuyoruz ama daha bilinçli ve nitelikli bir gelecek hayal etmelerini destekliyoruz. Amacımız uzay bilimini sevdirmek ve Kayseri’den evrene açılan bir pencere oluşturmak” dedi.