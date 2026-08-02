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Kaynak: İHA

Rusya'da bulunan ve 5 bin 642 metre yüksekliğiyle Avrupa'nın en yüksek zirveleri arasında yer alan Elbruz Dağı'na 27-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyona Kayseri'den 6 sporcu katıldı.

Olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi yapısına rağmen tırmanışı sürdüren sporcular, gösterdikleri kararlılıkla zirveye ulaşmayı başardı. Böylece Kayseri kafilesi, uluslararası alanda önemli bir başarı elde etti.

Etkinlik sonunda Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği ile K2 Dağcılık Kayak İhtisas Spor Kulübü yetkilileri, zirveye ulaşan sporcuları kutlayarak bu tür faaliyetlerin dağcılık sporunun gelişimine değerli katkılar sağladığını belirtti.

Elbruz Dağı'nın zirvesine ulaşan Kayserili dağcılar, Türk bayrağını uluslararası platformda dalgalandırarak hem kentlerini hem de Türkiye'yi başarıyla temsil etti.