Olay, Nazımiye ilçe kırsalındaki Düzgün Baba Dağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre G.A., dağda yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü ve ayağı kırıldı.

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Dağ yürüyüşü faciayla bitti… Ayağı kırılan kadın helikopterle kurtarıldı - Resim : 2

HELİKOPTERLE KURTARILDI

İhbar üzerine bölgeye UMKE, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, zorlu arazi şartlarında ekiplerin koordineli çalışmasıyla güvenli şekilde bulunduğu noktadan tahliye edildi.

Daha sonra ambulans helikopterle alınan yaralı, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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