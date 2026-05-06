Geçen yıl Aralık ayında Kayseri Melikgazi’de yaşanan korkunç olayda, emekli başçavuş İlhan Şahan, boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Şahan’ı hedef alarak ikamet ettiği binaya gitti. Ancak gözü dönmüş saldırgan, binada karşılaştığı apartman görevlisinin eşi, iki çocuk annesi Melek Gül’ü (36) vahşice bıçaklayarak öldürdü. Ardından eşinin kapısına dayanıp baltayla içeri girmeye çalışan sanık, KADES uygulaması ve kapının açılmaması sayesinde asıl hedefine ulaşamadan kaçtı.

SANIKTAN PİŞKİN SAVUNMA: "ÜZGÜNÜM"

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık İlhan Şahan’ın savunması dikkat çekti. Olay anını tam hatırlamadığını iddia eden Şahan, "Kamerada gözükmemek ve zaman kazanmak için şalterleri indirdim. Birini yaraladığımı anlayınca jandarmaya teslim oldum, çok üzgünüm" dedi. Bu sözler üzerine maktul Melek Gül’ün eşi E.G., salonda sinir krizi geçirerek sanığa tepki gösterdi.

"BENİ ÖLDÜR DİYE YALVARDIM"

Duruşmada ifade veren Yasemin Şahan, 27 yıllık evlilikleri boyunca sürekli şiddet ve tehdit gördüğünü anlattı. Daha önce Kıbrıs’a kaçtığını ancak sanığın peşini bırakmadığını belirten Şahan, "8 kez şikayetçi oldum, her seferinde bir yolunu bulup kapıma dayandı. O gün elektrikler kesilince onun geldiğini anladım ve hemen KADES’e bastım. Kapıyı baltayla kırmaya çalışıyordu; amacı beni öldürmekti" diyerek sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU BEKLENİYOR

Maktul Melek Gül'ün eşi E.G. ise duruşmada, eşinin cansız bedenini yatak odasında bulduğunu ve sanığın cinayetten sonra ellerini yıkayıp binadan ayrıldığını söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, sanık hakkında beklenen akıl sağlığı raporunun dosyaya eklenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.