Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde tefecilik operasyonu düzenlendi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde tefecilik suçuna yönelik çalışma yürütüldü.

İhbar üzerine 1 şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, 400 bin lira bedelli senet, tarih ve miktarı yazılı olmayan açık senet, 2 milyon lira bedelli çek, cep telefonu ve SIM kart ile ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirdi. Evdeki şüpheli gözaltı alındı.

Tefecilik suçu (TCK 241), kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para verilmesi fiilidir. 2026 yılı itibarıyla, tefecilik suçunu işleyenler 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 500 günden 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılıyor. Tefecilik suçunun örgütlü işlenmesi durumunda ceza artırılabiliyor.