Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir parkta çıkan kavga, kanlı bitti. Olay, Battalgazi Mahallesi Çeşmeli Caddesi üzerindeki park alanında meydana geldi.

İddiaya göre iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Yaşanan arbede sırasında tabanca ve bıçak kullanıldı. Kavgada B.E.S. ile G.T. isimli iki kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, yaralılara ilk müdahale sağlık görevlileri tarafından yapıldı.

Yaralılardan biri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, diğeri ise Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.