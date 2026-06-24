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Kaynak: İHA

İncesu ilçesinde yürütülen ve çevre sakinlerinin büyük takdirini toplayan bu ekolojik dönüşüm projesi, çocukların gelişimine katkı sağlarken başarılarıyla da adından söz ettiriyor. "Eko-Okul Projesi" kapsamında hayata geçirilen Tabiat Mektebi, zengin içeriğiyle bir anaokulu bahçesinden çok daha fazlasını sunuyor.

Çocukların doğadan kopmasına karşı bir duruş sergileyen mektebin içerisinde yok yok. Tamamen atıkların dönüştürülmesiyle hazırlanan alanda şu merkezler yer alıyor:

-Permakültür Bahçesi ve Sera: Çocuklar bitkilerin yetişme süreçlerini bizzat gözlemliyor.

-Kompost Alanı ve Yağmur Suyu Hasadı: Organik atıkların gübreye dönüşümünü öğrenen minikler, biriktirilen yağmur sularıyla da doğayı koruma bilinci kazanıyor.

-Böcek Oteli ve Hayvan Bakımı: Doğadaki küçük canlıların ekosistemdeki yerini inceleyen öğrenciler, aynı zamanda mektep bünyesinde sokak hayvanlarının bakımını üstlenerek merhamet duygusunu geliştiriyor.

-Açık Hava Sınıfı ve Harezmi Bölgeleri: Dersler temiz havada, sorgulayıcı ve disiplinlerarası bir eğitim modeliyle işleniyor.

Projenin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kazandığı başarıları gururla aktaran Ertuğrul Gazi Anaokulu Müdürü Saim Zor, süreci şu sözlerle özetledi:

"İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Erkan Çiçek liderliğinde Tabiat Mektebi projemizi gerçekleştirdik. Çocuklarımızın artık doğadan bayağı uzaklaşmış durumda olmasını okul ve ilçe olarak kabul etmiyoruz. Onlara doğayı ve hayvanları yaşayarak anlayabilecekleri alanlar oluşturduk.

Bu çalışmamızla Sıfır Atık Sürdürülebilirlik Yarışması'nda il birinciliğini elde ederek İstanbul'daki ödül törenine davet edildik. Ayrıca iki senedir yürüttüğümüz uluslararası Eko-Okul Projemizin neticesinde 'Yeşil Bayrak' ödülüne layık görüldük. Çalışmalarımızın uluslararası düzeyde takdir görmesi bizleri çok mutlu ediyor."

Projenin çocukların sosyal gelişimine olan etkilerine değinen anaokulu öğretmenlerinden Merzuka Akbıyık, Tabiat Mektebi sayesinde çocukların birlikte hareket etmeyi, paylaşmayı ve yardımlaşmayı yaşayarak öğrendiklerini vurguladı.

Sürece velilerin de geri dönüşüm malzemeleri toplayarak ve yapım aşamalarına katılarak büyük destek verdiğini belirten Akbıyık, ailelerinin de bu işin içinde olduğunu gören çocukların okula ve doğaya karşı çok daha mutlu ve heyecanlı yaklaştıklarını ifade etti.