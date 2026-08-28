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Kaynak: İHA

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte yarın kuvvetli yağışın etkili olacağı belirtilerek, uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın Kayseri çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Beklenen yağışlarla birlikte oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"