Kayseri’nin Bünyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil yan yattı. Kaza, ilçeye bağlı Mersinönü Mevkii yakınlarında yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 38 EM 552 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan araç daha sonra yan yatarak durabildi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, araçta gerekli incelemeler yapıldı.
Hasar gören otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.