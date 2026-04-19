mobil, trafik ışıklarında bekleyen başka bir araca çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza, Mimarsinan Mahallesi Tuna Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre T.Y. idaresindeki 38 KM 490 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta duran B.A. yönetimindeki 03 AFA 747 plakalı araca arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri yaralanan E.T.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı yolcu daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

2.05 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü T.Y.’nin 2.05 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Ayrıca 1 promilin üzerinde alkollü olduğu için “trafiğin güvenliğini tehlikeye sokma” suçlamasıyla hakkında adli işlem başlatılan sürücü, işlemleri için karakola götürüldü.