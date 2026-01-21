Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada, alkollü sürücünün kullandığı otomobil refüjdeki ağacı devirip aydınlatma direğine çarptı.

Esenyurt Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı’nda H.K. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak refüje savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde kazada yaralanan olmadığı belirlendi.

Polisin yaptığı alkol testinde sürücünün 1.42 promil alkollü olduğu tespit edildi. Daha önce ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konulan sürücünün cezası 2 yıl daha uzatılırken, toplam 37 bin 994 TL idari para cezası uygulandı. Sürücü hakkında ayrıca “trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan işlem başlatıldı.

Hasar gören araç çekiciyle kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.