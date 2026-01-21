Avustralya Açık ana tablosunun ikinci turunda milli tenisçi Zeynep Sönmez, Macar rakibi Anna Bondar ile karşılaştı. 7 numaralı kortta oynanan maçta ilk seti 6-2 kazanan Zeynep, ikinci sette de oyunun kontrolünü elinde tuttu. Bu seti 6-4’lük skorla alan milli raket, mücadeleden galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.

İlk tur maçını kazanarak Avustralya Açık tek kadınlarda 2. tura yükselen ilk Türk tenisçi olan Zeynep Sönmez, bu galibiyetle bir tarihi başarıya daha imza attı. Milli sporcu, 2025 Wimbledon’ın ardından farklı bir Grand Slam turnuvasında da 3. tura yükselerek teklerde bunu başaran ilk Türk tenisçi oldu.

AVUSTRALYA AÇIK’TA İLK ÜÇÜNCÜ TUR BAŞARISI

Türk tenis tarihinde daha önce Avustralya Açık ana tablosunda 3. tura yükselen bir tenisçi bulunmuyordu. Zeynep Sönmez, bu alanda bir ilki gerçekleştirdi.

23 yaşındaki milli raket, 2025 Wimbledon’da da 3. tura yükselerek önemli bir başarı elde etmişti. Zeynep, 1950 Fransa Açık’ta 3. tur oynayan Bahtiye Musluoğlu’ndan sonra bir Grand Slam turnuvasında bu aşamaya ulaşan ilk Türk tenisçi olmuştu.

İKİNCİ KEZ ANA TABLODA

Dünya sıralamasında 112. sırada yer alan Zeynep Sönmez, kariyerinde ikinci kez Avustralya Açık ana tablosunda mücadele ediyor.

Milli tenisçi, 2024 yılında elemelerde ilk iki maçını kazanmış ancak ana tabloya çıkma maçında ev sahibi ülkeden Lulu Sun’a mağlup olmuştu. Geçtiğimiz yıl turnuvaya doğrudan ana tablodan başlayan Zeynep, ilk turda Avustralyalı Talia Gibson’a yenilerek turnuvaya veda etmişti. Zeynep'i Türk taraftarlar da yalnız bırakmadı.

RAKİBİ BELLİ OLDU

Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ın 3. tur maçınnda Kazak Yulia Putintseva ile eşleşti.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın tek kadınlar ikinci turunda dünya 94 numarası Yulia Putintseva ile klasmanın 60. sırasında yer alan Elsa Jacquemot karşı karşıya geldi. Fransız rakibini 6-1 ve 6-2’lik setlerle 2-0 mağlup eden Putintseva adını bir üst tura yazdırdı.

Sönmez ile Putintseva arasındaki 3. tur maçı, 23 Ocak Cuma günü oynanacak.

23 yaşındaki Sönmez, karşılaşmayı kazanması halinde bir grand slam turnuvasında teklerde 4. tura yükselen ilk Türk tenisçi olma başarısı gösterecek.