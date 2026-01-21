AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) hedef alan reklam afişlerinden biri, İstanbul Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi yakınlarında bulunan bir billboarddan kaldırıldı. Daha önce afişlerin kaldırıldığına dair haberleri “dezenformasyon” olarak niteleyen Adalet ve Kalkınma Partisi cephesinden yapılan açıklamalar dikkat çekmişti.

Çağlayan’daki billboard boşaltıldı

Çağlayan’da, İstanbul Adliyesi önündeki otobüs durağının yanında yer alan billboardta bulunan afişin yerinde olmadığı görüldü. Kaldırılan afişte, “Borçlanmak ihanettir dediler, İBB’nin borcunu 350 milyar Türk Lirası’na çıkardılar. Senin hayatından” ifadeleri yer alıyordu.

CHP suç duyurusunda bulunmuştu

Afişlerin, reklam alanlarını işleten aracı firmanın kararıyla kaldırıldığı ileri sürülürken, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı kampanyaya ilişkin suç duyurusunda bulunmuştu. AKP İstanbul İl Başkanlığı ise iddiaları yalanlamıştı.

AKP İl Başkanı "Dezenformasyon" demişti

AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

“‘SENİN HAYATINDAN GİDİYOR’ mecra çalışmalarımızla ilgili ortaya atılan ‘kaldırılıyor’ iddiaları tamamen dezenformasyondur. İstanbul genelinde farklı ilçelerdeki billboard çalışmamız planlandığımız şekilde devam etmektedir” demişti.

Özdemir ayrıca, “Gerçeklerden rahatsız olanların ürettiği algı, sahadaki tabloyu değiştirmez” ifadelerini kullanmıştı.