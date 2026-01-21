İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; Kaçak ilaç temin eden, yetkisiz şekilde satışını yapan, halk sağlığını tehlikeye düşüren ve kamu kurum kuruluşlarını maddi zarara uğratan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 21 şahıs yakalanırken haklarında "5607 SKM", "TCK 158/1e" ve "TCK 187" suçlarından işlem başlatıldı. Yapılan aramalarda 235 bin 328 adet ilaç ele geçirildi.

Devam eden çalışmalarda, 21.06.2026 tarihinde İstanbul merkezli Antalya, Kocaeli, Sakarya ve Diyarbakır illerinde 34 şahsın yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 33 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalarda çok sayıda ilaç ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında inceleme devam ediyor.