Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’in Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç ilçe Gençlik Merkezinde gençlerle iftar yaptı.

Kaymakam Kılıç, Ramazan-ı Şerif'in birlik ve beraberlik ruhu ile geleceğin teminatı gençlerle iftarda bir araya geldi.

İftar Programında Kaymakam Kılıç’a, Bilecik Gençlik Hizmetleri Müdürü Yeşer Karabulut ve ilçe Gençlik ve Spor Müdürü Şener Öner de eşlik etti.

Düzenlenen iftar programı ile ilgili Osmaneli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Ramazan-ı Şerif'in birlik ve beraberlik ruhu ile geleceğimizin teminatı gençlerimizle iftarda bir araya geldik.” denildi.