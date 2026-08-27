Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Demirköy Köyü’nde faaliyet gösteren tavuk çiftliği tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Tesisi gezen Kaymakam Kara, işletmede gerçekleştirilen yatırımlar, yürütülen çalışmalar, kullanılan donanım ve üretim kapasitesi hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Üretim alanlarında incelemelerde bulunan Kara, tesisin mevcut faaliyetleri ve çalışmaları hakkında yetkililerle değerlendirmelerde bulundu.
Ziyarette İlçe Jandarma Karakol Komutanı ile Demirköy Köyü Muhtarı da hazır bulundu.