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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı Bozüyük Belediyesi Doğal Yaşam Alanı ve Geçici Hayvan Barınağı’nda incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Helvacı’ya Başkan Bakkalcıoğlu tarafından, barınakta yürütülen çalışmalar, can dostların bakım süreçleri ve hayata geçirilen hizmetler hakkında bilgi verilere görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Bakkalcıoğlu ziyaretinden ardından yaptığı açıklamada, “Nazik ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyor, can dostlarımızın daha sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.