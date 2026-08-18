Kaynak: Haber Merkezi



Artvin / Nurbay Usta / Yeniçağ



Şavşat Kaymakamlığı görevine atanan Alperen Celepci’ye yönelik ziyaretler yoğun şekilde devam ediyor.

Göreve başlamasının ardından kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları, köy ve mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri, çeşitli meslek grupları ve vatandaşlar Kaymakam Celepci’yi makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı dileklerini iletiyor. Gerçekleşen ziyaretlerde Şavşat’ın mevcut durumu, köylerin ihtiyaçları, sosyal ve ekonomik yaşam, turizm potansiyeli, vatandaşların beklentileri ve ilçede yapılabilecek çalışmalar üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunuluyor.

Kaymakam Alperen Celepci ise ziyaretlerin kendisi açısından yalnızca bir nezaket buluşması olmadığını, aynı zamanda ilçeyi ve insanlarını daha yakından tanımak için önemli bir fırsat oluşturduğunu ifade etti.

“ŞAVŞAT’I TANIMANIN EN GÜZEL YOLU İNSANINI TANIMAKTIR”

Şavşat’ın doğal ve kültürel değerleri bakımından çok özel bir ilçe olduğunu belirten Celepci, yapılan ziyaretlerden büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Celepci duygularını şu ifadelerle dile getirdi:

“Şavşat, sahip olduğu doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleriyle gerçekten çok özel bir ilçemiz. Aynı zamanda Cittaslow, yani sakin şehir unvanını taşıyan önemli bir yerleşim merkezimiz. Bir ilçenin coğrafyasını gezerek görebilirsiniz. Dağlarını, vadilerini, tarihi yapılarını, köylerini ve doğal güzelliklerini tanıyabilirsiniz. Ancak bana göre bir yeri gerçekten tanımanın en güzel yolu, o yerin insanını tanımaktır. Göreve başladığımız günden bu yana bizleri ziyaret eden vatandaşlarımız, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve kurum temsilcilerimiz sayesinde Şavşat hakkında çok önemli bilgiler edindik. Her ziyaret bizim için yeni bir pencere açıyor, ilçemizi daha yakından tanımamıza vesile oluyor.”

“DEVLET, VATANDAŞININ YANINDA OLDUĞUNU HİSSETTİRMELİDİR”

Devlet ile vatandaş arasındaki güçlü bağın önemine dikkat çeken Kaymakam Celepci, kamu yönetiminin temelinde insana hizmet anlayışının bulunduğunu vurguladı. “Devletimizin gücü, vatandaşına uzanan eliyle, onun derdini dinlemesiyle, ihtiyacına çözüm üretmesiyle ve her şartta yanında olduğunu hissettirmesiyle daha da anlam kazanır. Bizim için makamlar hizmet yeridir. Vatandaşımızın kapımızdan çekinmeden girebildiği, sorununu anlatabildiği, fikrini paylaşabildiği bir yönetim anlayışını çok önemsiyoruz.

Devlet ile vatandaş arasında ne kadar güçlü bir güven, birlik, beraberlik ve hoşgörü oluşursa yapılan hizmetler de o kadar anlamlı ve kalıcı olur.

Bu nedenle Kaymakamlığımızın kapısı da gönlümüz de vatandaşlarımıza her zaman açık olacaktır.”

ŞEHİT AİLELERİ, YAŞLILAR VE ENGELLİ VATANDAŞLAR ÖNCELİKLİ

Göreve başladığı günden itibaren ilçenin köylerini ziyaret etmeye çalıştığını ifade eden Celepci, özellikle şehit aileleri, yaşlı vatandaşlar ve engelli bireylerin bulunduğu ailelerle bir araya gelmenin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

Celepci:

“Şehit ailelerimiz bizlere aziz şehitlerimizin emanetidir. Onların yanında olmak devletimizin en temel sorumluluklarından biridir.

Aynı şekilde yaşlılarımız bizim geçmişimiz, hafızamız ve tecrübemizdir. Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmak da sosyal devlet anlayışımızın gereğidir.

Köy ziyaretlerimiz sırasında bu ailelerimizle bir araya gelmek, onların evlerine misafir olmak, ihtiyaçlarını ve beklentilerini dinlemek bizim için çok kıymetliydi. Bundan sonra da bu ziyaretleri sürdüreceğiz.”

“ŞAVŞAT GÜZELLİKLERİN EN GÜZELİNİ HAK EDİYOR”

Şavşat için bütün enerjileriyle çalışacaklarını vurgulayan Kaymakam Celepci, ilçenin mevcut değerlerinin korunmasının yanında yaşam kalitesinin yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

“Şavşat gerçekten güzelliklerin en güzelini hak ediyor.

İlçemizin yaşam standartlarının yükseltilmesi, köylerimizin ihtiyaçlarının karşılanması, turizmin geliştirilmesi, gençlerimizin geleceğe daha umutla bakabilmesi ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projelerin hayata geçirilmesi için üzerimize düşeni yapacağız.

Bize ulaşan projeleri ve fikirleri imkânlarımız ölçüsünde en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Çünkü bir ilçeyi yalnızca kamu kurumları değil, o ilçede yaşayan herkes birlikte büyütür.”

“ŞAVŞAT’IN MARKA DEĞERİNİ DAHA YUKARIYA TAŞIMALIYIZ”

Şavşat’ın sahip olduğu potansiyelin çok daha geniş kitlelere anlatılması gerektiğini belirten Celepci, ilçenin tanıtım çalışmalarına da önem vereceklerini ifade etti.

“Doğamız, kültürümüz, tarihimiz, yöresel değerlerimiz, köylerimiz ve insanımız Şavşat’ın en büyük zenginliğidir.

Bütün bu değerleri koruyarak Şavşat’ın marka değerini daha yukarılara taşımak ve ilçemizi hem ülkemizde hem de dünyada daha fazla tanınır hale getirmek için hep birlikte çalışmamız gerekiyor.

Kaymakamlık olarak belediyemizle, kamu kurumlarımızla, muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, esnafımızla ve vatandaşlarımızla ortak hareket etmeye büyük önem vereceğiz.”

“BİRLİKTE DÜŞÜNECEĞİZ, BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ”

Kaymakam Celepci, konuşmasının sonunda kendisini ziyaret eden herkese teşekkür ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi:

“Göreve geldiğimiz günden bu yana bizleri yalnız bırakmayan, makamımızı ziyaret ederek güzel dileklerini ileten bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.

Her görüş, her öneri, her eleştiri ve her proje bizim için değerlidir.

Şavşat’ta devletimizi en güzel şekilde temsil ederken temel hedefimiz vatandaşımızın huzuru, mutluluğu ve refahı olacaktır.

Biz bu ilçede birlikte düşüneceğiz, birlikte çalışacağız, birlikte üreteceğiz.

Çünkü Şavşat hepimizin.

Devletimizin şefkatini, gücünü ve hizmet anlayışını vatandaşlarımızla buluşturmak; onların yanında olduğunu hissettirmek bizim en temel görevimizdir.

Kapımız da gönlümüz de Şavşat halkına sonuna kadar açık olacaktır.”

ZİYARETLER DEVAM EDİYOR

Kaymakam Alperen Celepci’ye yönelik ziyaretlerin önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken, gerçekleşen buluşmaların ilçedeki kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve vatandaşlar arasındaki iletişimi daha da güçlendirdiği görülüyor.

Şavşat’ta ortaya çıkan bu tablo, devlet ile vatandaşın aynı hedef doğrultusunda buluştuğu, sorunların konuşulduğu ve geleceğin birlikte şekillendirildiği güçlü bir birliktelik mesajı veriyor.

Şavşat’ta kapılar vatandaşa, gönüller hizmete açık…

Hedef ise ortak: Şavşat’ın sahip olduğu bütün değerleri koruyarak daha yaşanabilir, daha güçlü ve daha güzel bir geleceğe taşımak.