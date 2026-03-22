Yıldızeli ilçesinde yaşayan Kaya Bulut, bir yıl önce eşi Lütfiye Bulut’u kaybedince sekiz çocuğu ve yirmi beş torununun desteğiyle yalnız yaşamını sürdürüyor. İlerleyen yaşına rağmen azmi ve çalışkanlığıyla adeta isminin hakkını veriyor.

Çocukları ile torunlarının gözetiminde hayatına devam eden Bulut, bahçe işlerini aksatmıyor. Evindeki eski eşyalarla dolu odasında vakit geçirmeyi seven dede, gramofondan eski plakları çalarak geçmiş günleri yâd ediyor.

Yıldızeli ilçesinin Tatlıcak köyünde 1927’de doğduğunu ve beş kardeşin en büyüğü olduğunu belirten Kaya Bulut, hayatının tamamını çalışmakla geçirdiğini anlattı.

"Türkiye'nin birçok yerine giderek fırınlar yaptım. Her tarafın mimarı oldum." dedi.

Ailesinden pek çok kişinin hayatını kaybettiğini, kendisinin ise hiç ilaç kullanmadığını vurgulayan Bulut, "Şu anda da güçlü, kuvvetliyim. Ağrıyan, sızlayan yerim yok. Allah bunu herkese nasip etsin." ifadelerini kullandı.

"FAZLA YEMEK YEMEM"

Enerjisini doğal beslenmeye, sebze-meyve tüketimine ve sürekli çalışmaya bağlayan Kaya Dede, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küçüklüğümden bu yana havuç yiyorum. Şu anda bile yemeye devam ediyorum. Dişlerim bile hala ana dişim. Fazla yemek yemem. Ramazanda yemeğe bazen evimin karşısında bulunan Valiliğe ait yere giderim. Oradakiler de beni çok seviyor. Benimle yakından ilgileniyor.

Bana, 'Kaya dede çalışma, kendini yorma' diyorlar ama ben kazma, kürekle bahçe işleriyle uğraşıyorum. Çocuklarım çalışmamı istemiyor ama ben çalışıyorum. Sabah kalktım, bahçede bulunan büyük taşları çıkardım. Gücümü, kuvvetimi Cenabıallah'a borçluyum. Allah bana bu kuvveti verdi. Ben de onun talebesi oldum. Çalışırken eldiven dahi takmam, topraktan alıyorum enerjimi. Toprağı elim ile karıştırırım, ondan sonra ekerim. Bayramdan sonra bahçemi yine ekeceğim."