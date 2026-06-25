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Kaynak: DHA

İtalya'da hafta sonu zirveye ulaşması beklenen aşırı sıcaklar can kayıplarına yol açtı.

Ülkede açık alanda çalışan işçiler ve yaşlıların da aralarında bulunduğu 5 kişi sıcak çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Sıcaklıkların hafta sonu 41 dereceye ulaşması beklenirken, ülke genelinde 'kırmızı alarm' verilen şehir sayısının da yarın itibarıyla 18'e yükseleceği kaydedildi.

Sıcak hava dalgası ülkede elektrik kesintilerine ve altyapı sorunlarına da neden oldu. Milano'da asansörlerde mahsur kalanlar için itfaiye ekipleri 60 kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Floransa'daki Uffizi Galerisi, klima sistemindeki arıza nedeniyle bilet satışlarını geçici olarak durdurdu. Tarım sektöründe ise aşırı sıcak ve su kıtlığı nedeniyle 1,5 milyar avroluk zarar riski bulunduğu açıklandı.

İtalya Sağlık Bakanı Orazio Schillaci, artan risk üzerine bakanlıkta acil bir toplantı düzenleyerek yaşlılar, çocuklar ve hassas grupların korunması için tedbir alınması gerektiğini vurguladı.