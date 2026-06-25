Yeniçağ Gazetesi
25 Haziran 2026 Perşembe
İstanbul 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Dünya 48 vilayette orman yangını riski: Fransa'da turuncu alarm verildi

48 vilayette orman yangını riski: Fransa'da turuncu alarm verildi

Fransa'da günlerdir aşırı sıcaklar etkili olurken, 48 vilayette orman yangını riski nedeniyle turuncu alarm verildi.

Kaynak: AA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
48 vilayette orman yangını riski: Fransa'da turuncu alarm verildi - Resim: 1

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'dan yapılan açıklamaya göre, 23 Haziran ve dün ülkede en sıcak günler olarak kayıtlara geçti

1 9
48 vilayette orman yangını riski: Fransa'da turuncu alarm verildi - Resim: 2

Dün termometreler başkent Paris'te 40,3, Bordeaux kentinde 41,8 ve Cazaux kentinde ise 43,6 dereceye kadar yükseldi.

2 9
48 vilayette orman yangını riski: Fransa'da turuncu alarm verildi - Resim: 3

Ülke genelinde aşırı sıcaklar nedeniyle bugün ise 72 vilayette kırmızı alarm verildi.

3 9
48 vilayette orman yangını riski: Fransa'da turuncu alarm verildi - Resim: 4

Ayrıca, Fransa'da 48 vilayette orman yangını riski nedeniyle alarm seviyesi turuncuya, Haute-Garonne ve Deux-Sevres vilayetlerinde ise kırmızıya yükseltildi.

4 9
48 vilayette orman yangını riski: Fransa'da turuncu alarm verildi - Resim: 5

Vatandaşların Fransa'daki yeşil alan yangınlarını bildirdiği Feux de Foret platformunun internet sitesindeki bilgilere göre, şu anda ülkede 26 farklı yeşil alanda yangınlar devam ediyor.

5 9
48 vilayette orman yangını riski: Fransa'da turuncu alarm verildi - Resim: 6

Ulusal basındaki haberlere göre, Indre ve Cher vilayetlerinin sınırındaki bir tarlada hasat sırasında çıkan yangın nedeniyle 110 hektar tarım alanı küle döndü.

6 9
48 vilayette orman yangını riski: Fransa'da turuncu alarm verildi - Resim: 7

Yaklaşık 80 itfaiye erinin müdahale ettiği ve dün akşam kontrol altına alınan yangında, bir bina da yıkıldı.

7 9
48 vilayette orman yangını riski: Fransa'da turuncu alarm verildi - Resim: 8

48 KİŞİ BOĞULARAK ÖLDÜ

Fransa'da sıcak havaların etkili olduğu 18 Haziran'dan bu yana 48 kişi suda boğularak hayatını kaybetti.

8 9
48 vilayette orman yangını riski: Fransa'da turuncu alarm verildi - Resim: 9

Pas-de-Calais Valiliğinden dün yapılan açıklamada, aşırı sıcakların vilayette 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olabileceği bildirildi.

9 9
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro