Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşır sıcakların küresel olarak her yıl 500 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu bildirdi.

Avrupa ve kuzey yarımküredeki ülkelerde aşırı sıcak hava dalgasının etkili olduğunu belirten Ghebreyesus, aşırı sıcaklıkların, iklim değişikliğinin sağlık ve güvenlik açısından yarattığı en ciddi ve hızla büyüyen tehditlerden biri olduğunu söyledi.

Haftalık basın toplantısında konuşuan Ghebreyesus, "Aşırı sıcaklar, her yıl küresel olarak yaklaşık yarım milyon insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor ancak bu ölümlerin çoğu önlenebilir. Sıcak hava herkesi etkiliyor ancak en yüksek risk altında olanlar arasında yaşlılar, kronik rahatsızlığı olanlar, çocuklar, hamile kadınlar, aşırı sıcağa maruz kalan işçiler ve sosyal olarak dezavantajlı gruplar yer alıyor." dedi.

Sıcak hava dalgalarının, toplu etkinliklere ve spor müsabakalarına katılan insanlar için de büyük bir sağlık tehlikesi oluşturabileceğine işaret eden Ghebreyesus, FIFA Dünya Kupası sırasında farkındalığı artırmak, erken uyarı sistemleri kurmak, güvenli içme suyuna erişimi iyileştirmek, soğutma stratejileri ve akıllı planlama uygulamak için FIFA ve ev sahibi ülkelerle işbirliği yaptıklarını söyledi.

DSÖ'nün Sağlık Acil Durum Hazırlık Departmanı bünyesindeki Sınırlar, Toplu Etkinlikler ve Sağlık Koruma Önlemleri Birimi'nin Başkanı Ninglan Wang ise AA muhabirinin "Sayın Tedros Avrupa'da birçok ülkede aşırı sıcak hava dalgasının yaşandığını söyledi. Bu yıl Avrupa ve dünyanın geri kalanında sıcak hava nedeniyle kaç kişinin öldüğünü gösteren verilere sahip misiniz?" sorusunu yanıtladı.

Wang, bu yıl sıcaklık nedeniyle gerçekleşen ölümlere ilişkin ellerinde veri olmadığını ancak daha sonra paylaşacaklarını ifade etti.

DSÖ Risk Azaltma, İnsani Yardım Operasyonları ve İklim Değişikliği Birim Başkanı Teresa Zakaria da "Şu anda Avrupa'da gördüklerimiz ve deneyimlediklerimiz çok endişe verici." dedi.

Zakaria, gelecek 6 ayda aşırı sıcaklıkların son derece ciddi boyutlara ulaşabileceğini dile getirerek, "Dünyanın büyük bölümünde, bazı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üzerine çıkması ve yılın aynı dönemi için ortalama değerlerden yüzde 80'e kadar daha yüksek seviyelere ulaşması muhtemeldir. Bu nedenle karşı karşıya olduğumuz tablo son derece endişe vericidir." diye konuştu.