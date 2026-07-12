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Kaynak: İHA

Kırıkkale'de iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Ankara-Kırşehir D260 kara yolu üzerinde, Karakeçili ilçesindeki Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.Y. yönetimindeki 34 BG 844 plakalı otomobil ile İ.A. idaresindeki 38 BV 768 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki sürücü ile araçlarda bulunan 4 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 6 kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemelerinin ardından hasar gören araçlar otoparka çekildi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.