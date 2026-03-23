Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişinin boğazı kesildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan şahıs, Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan ağır yaralanan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından jandarma timleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.