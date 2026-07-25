Sağanak yağış Samsun’un Kavak ilçesini vurdu. İlçe genelinde yağış hayatı olumsuz etkilerken kısa sürede şiddetin artmasıyla birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, yollar adeta göle döndü.
Yağmur suyu mazgallarının taşması nedeniyle bazı bölgelerde su seviyesi artırdı.
Sürücüler trafikte dikkatli ilerlerken, yayalar da su birikintileri nedeniyle zaman zaman zor anlara sahne oldu.
Meteoroloji yetkilileri, bölgede yağışların aralıklarla devam edebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.