Orta Doğu’daki çatışmalar enerji piyasalarında endişeyi artırdı. Katar Enerji Bakanı Saad el-Kaabi, savaşın birkaç hafta daha sürmesi halinde küresel ekonominin ciddi bir enerji şokuyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Katar’ın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisi Ras Laffan’ın İran’a ait insansız hava araçları tarafından hedef alınması piyasaları sarstı.

Financial Times’a konuşan Kaabi, saldırının ardından Katar’ın resmi olarak “force majeure” (mücbir sebep) ilan ettiğini açıkladı. Bu karar, güvenlik gerekçesiyle bazı enerji teslimatlarının durdurulabileceği anlamına geliyor.

PETROL 150 DOLARI GÖREBİLİR

Enerji Bakanı Kaabi, savaşın uzaması halinde küresel ekonomide ciddi sonuçlar doğabileceğini söyledi.

Kaabi, “Bu çatışma birkaç hafta daha devam ederse küresel GSYH büyümesi sekteye uğrayabilir. Enerji fiyatları yükselecek, bazı ürünlerde kıtlık yaşanabilecek ve üretim yapamayan fabrikalar zincirleme iflas riskiyle karşı karşıya kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Bakan ayrıca petrol fiyatlarının varil başına 150 dolara, doğalgaz fiyatlarının ise MMBTU başına 40 dolara kadar çıkabileceğini öngördü. Kaabi, Hürmüz Boğazı’ndaki ticaretin aksamasının petrol ve doğalgazın yanı sıra petrokimya ve gübre sektörlerini de ciddi şekilde etkileyebileceğini vurguladı.

Öte yandan Katar’ın LNG üretim kapasitesini 126 milyon tona çıkarmayı hedefleyen yaklaşık 30 milyar dolarlık North Field genişleme projesinin de çatışmalar nedeniyle gecikebileceği açıklandı.

Üretimin ne zaman normale döneceğine ilişkin net bir takvim verilmezken Kaabi, “İnsanlarımızı tehlikeye atamayız. Bombalanan bir ortamda teslimat yapamayız” diyerek personel güvenliğinin öncelik olduğunu söyledi.

Enerji üretiminin yeniden tam kapasiteye ulaşmasının haftalar hatta aylar sürebileceği ifade edildi.