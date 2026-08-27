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Kaynak: DHA

İstanbul Havalimanı'nda havada panik anları yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Qatar Airways’e ait QR-159 sefer sayılı A7-BCU kuyruk tescilli uçak, Kopenhag seferini yapmak üzere Doha’ya hareket aldı.

Uçağın Türkiye Hava Sahası’na girişinin ardından yolculardan biri rahatsızlanması nedeniyle panik dolu anlar yaşandı.

Bunun üzerine yolcuya ilk müdahale kabin ekipleri tarafından gerçekleşirken, pilot İstanbul Havalimanı’na acil iniş kararı aldı.

A7-BCU kuyruk tescilli uçak İstanbul Havalimanı’na acil inişini sorunsuz yapıldı.