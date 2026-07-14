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Kaynak: İHA

Şeyh Temim, başkent Doha'daki Lusail Sarayı'nda bölgesel ve uluslararası liderler, devlet bakanları, büyükelçiler, diplomatik temsilciler ve üst düzey yetkililerin taziyelerini kabul etti.

Taziye ziyaretinde bulunanlar arasında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amidi, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh El Ghazouani, Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin Bin Abdullah, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Umman Başbakan Yardımcısı Şihab bin Tarık Al Said, Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Selman bin Hamed Al Halife, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah, Komorlar Devlet Başkanı Osman Gazali, İsviçre Federasyonu Başkan Yardımcısı Ignazio Cassis, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ise telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Katar Emiri, yarın da devlet başkanları, Al Sani ailesi mensupları, ülkenin ileri gelenleri ve vatandaşların taziyelerini Lusail Sarayı'nda kabul etmeye devam edecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TAZİYE İÇİN DOHA'YA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski Katar Emiri Hamad bin Halife Al Sani için taziye ziyaretinde bulunmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'ye başsağlığı dileklerini iletti.

Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lusail Sarayı'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada, Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani'ye taziye dileklerini sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyarette eşlik eden eşi Emine Erdoğan da vefat eden eski Katar Emiri Hamad bin Halife Al Sani'nin eşi Şeyha Moza Bint Nasır'a taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu da yer aldı.

ESKİ KATAR EMİRİ ŞEYH HAMED BİN HALİFE AL SANİ'NİN VEFATI

12 Temmuz'da Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamada, uzun süredir tedavi gören Şeyh Hamed bin Halife Al Sani’nin 74 yaşında vefat ettiği açıklanmış ve aynı gün Doha'daki Lusail Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Öte yandan Eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle ülke genelinde 4 günlük resmi yas ilan edilmişti.

Katar Emiri olarak 1995-2013 döneminde görev yapan Şeyh Hamed bin Halife Al Sani, 2013 yılında yönetimi oğlu Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’ye devretmişti.