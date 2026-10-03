Kaynak: DHA

Kaş'ın Kınık Mahallesi’nde yaşayan Durdali Çörüt ile eşi Gamze Nur Çörüt çiftçilik yaparak geçimlerini sağlıyor. 4 yaşındaki kızları Güneş Devrim Çörüt'ün ardından ikinci bir çocuk isteyen çiftin doğal yollarla bebekleri olmadı.

Çörüt çifti, bu kez tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi olmak istedi. Yapılan tüp bebek tedavisinde Gamze Nur Çörüt, hamile kaldı. Hamileliği dikkatli olarak takip edilen Çörüt, 2 Eylül'de Denizli'ye eşi Durdali Çörüt tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi. Gamze Nur Çörüt, 3 Eylül'de yapılan ameliyatla dördüz kız bebeklerini dünyaya getirdi.

Bebeklerin bir süre kuvözde kalması gerektiği için özel bir hastaneye sevk edildi. Ambulansla hastaneye getirilen dördüzler, yenidoğan yoğun bakımda kuvöze alındı. Biri 21 gün, diğer üçü ise 28 gün yoğun bakımda kalan dördüzler kilo alıp, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. 28 gün boyunca sürekli olarak Antalya'nın Kaş ilçesinden Denizli'ye gidip gelen Çörüt çifti, dördüz bebeklerini sağlıklı şekilde hastaneden çıkartıp, memleketlerine döndü. Çift bebeklerine Dünya Eylem, Doğa Nur, Aylima Ülküm ve Aysima İlkem isimlerini verdi.

'BAKIMLARI ZOR OLACAK AMA ÜSTESİNDEN GELMEYE ÇALIŞACAĞIZ'

Bebeklerine bakmak için ek işlerde çalışan Durdali Çörüt, "Heyecanlıyız ve şaşkınız. Dördüz olduğunu duyunca 'Nasip, kısmet' dedik, 4 yaşında bir kızımız vardı, dördüz kız bebeklerimizle birlikte artık 5 kızımız oldu. Bakımları zor olacak ama bir şekilde üstesinden gelmeye çalışacağız" dedi.

'DÖRDÜZ BEBEK BEKLEMİYORDUK, BÜYÜK SÜRPRİZ OLDU'

Anne Gamze Nur Çörüt ise "Hamilelik sürecim iyi geçti. Dördüz olacağını öğrenince eşimle bende hem sevindik hem de büyük şaşkınlık yaşadık. Dördüz bebek beklemiyorduk, büyük sürpriz oldu. Bakımlarına ailelerimizde destek olacak ve birlikte bakacağız. Doğumları sağlıklı bir şekilde oldu. Bebeklerimiz doğumdan sonra bir süre kuvözde kaldı. Şimdi onları Denizli'de kucağıma alıp, Antalya Kaş'taki evimize dönüyoruz" diye konuştu.