Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe Kasımpaşa'yı konuk edecek.

BECAO VE KEREM DEMİRBAY FENERBAHÇE KADROSUNA ALINMADI

Zorlu karşılaşma öncesi Kasımpaşa'nın iki önemli oyuncusu Rodrigo Becao ve Kerem Demirbay'ın Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almadığı belirtildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Kasımpaşa'da Rodrigo Becao ve Kerem Demirbay sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe maçının kadrosuna alınmadı.

TEDAVİ İÇİN ALMANYA'DA ÖZEL DOKTORUNA GİTTİ

Kerem Demirbay'ın tedavisi için Almanya'da özel bir doktoruna gittiği ve gelecek hafta oynanacak Rizespor maçında da forma giyemeyeceği Becao'nun ise kısa süre içerisinde takıma dönmesinin beklendiği kaydeldi.

Ara transfer döneminde Eyüpspor ile sözleşmesini feshederek Kasımpaşa ile anlaşan Kerem Demirbay