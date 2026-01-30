Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Kasımpaşa, sahasında Samsunspor’u konuk ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak mücadele, 30 Ocak Cuma günü (bugün) saat 20.00’de başlayacak.
Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Mücadele, beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İLK 11'LER AÇIKLANDI
Kasımpaşa'nın ilk 11'i:
Gianniotis, Opoku, Becao, Kamil Ahmet, Frimpong, Baldursson, Diabate, İrfan Can Kahveci, Ben Ouannes, Ali Yavuz, Gueye
Samsunspor'un ilk 11'i:
Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Holse, Jaures, Elayis, Mouandilmadji