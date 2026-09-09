Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 15 yılın ardından önemli gelişmeler yaşanıyor.

Geçtiğimiz gün düzenlenen operasyonda, Mayıs 2011'de göreve başlayıp özel olarak koğuşa verilen infaz koruma memuru Ferhat Veysi Gül dışında 10 şüpheli gözaltına alınırken, Silivri Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ebubekir Efe tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bir karar alındı.

Aydınlık'ın haberine göre, Soruşturma kapsamında Hekimbaşı Mezarlığı’nda bulunan Kaşif Kozinoğlu’nun mezarının açılarak feth-i kabir işlemi yapılmasına karar verildi. İşlemin önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanırken, Kozinoğlu’ndan doku örnekleri alınacağı öğrenildi.

DOKU ÖRNEKLERİ İNCELENECEK

Mezardan alınacak örnekler üzerinde kapsamlı toksikolojik ve kimyasal incelemeler yapılacak. İncelemelerde, Kozinoğlu’nun cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verilip verilmediği araştırılacak. Ayrıca ölümünden kısa süre önce talep ettiği belirtilen Coraspin ve vitamin hapları da incelemenin önemli başlıkları arasında yer alacak.

OTOPSİ SÜRECİNDEKİ İNCELEMELER YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Soruşturma kapsamında Kozinoğlu’nun cezaevinde kullandığı vitamin ilacına ilişkin daha önce otopsi sürecinde yapılan incelemelerin de yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.

Böylece ölüm sürecine ilişkin daha önce yapılan tespitlerle yeni alınacak doku örneklerinden elde edilecek sonuçların karşılaştırılması planlanıyor.

GİZEMLİ E-POSTA DA SORUŞTURMADA

Kozinoğlu’nun ölümünün ardından avukatına gönderildiği belirtilen ve “kalp krizi” iddiasını yalanlayan gizemli e-posta da soruşturma kapsamında yeniden ele alınacak.Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin geçmişte gündeme gelen soru işaretlerinin de yapılacak yeni incelemeler kapsamında yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.

Mezarın açılması ve doku örneklerinin incelenmesiyle birlikte soruşturmanın, Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin daha önce yanıtlanamayan bazı sorulara ışık tutup tutmayacağı merak konusu oldu.