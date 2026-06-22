Kaynak: İHA

Sultangazi Belediyesi Etkinlik Salonu’nda ‘Kaşif Çocuklar’ projesi kapsamında eğitim gören öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Mezuniyet törenine Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun, öğrenciler, veliler ve öğretmenleri katıldı. Programda konuşan Başkan Dursun, "Hep söylüyoruz, eğitim bizim önceliğimiz diye. Geleceğin araştıran, sorgulayan gençlerimizin yetişmesine katkı sağlıyoruz. Kaşif Çocuk gerçekten çocuğumuzun ilgi alanını farkına vardıran ve o alanda kendini geliştirmesini sağlayan çok özel bir iş. Bu yıl eğitim, etkinlik ve çeşitli faaliyetlerle dolu dolu bir sezonu geride bıraktık. Kaşif Çocuk, 10 bin kişiye ulaşarak çok güzel çalışmalara imza attı. Emeği geçen tüm eğitmenlerimizi tebrik ediyor, mezun olan yavrularımıza eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından öğrencilere katılım belgeleri takdim edildi. Şehit Şerife Bacı Kültür Merkezi’nde hayata geçirilen Kaşif Çocuk projesinde mental yetenek testi ile kuruma alınan çocuklar, robotik, masal atölyesi, drama, sanat atölyesi, mutfak atölyesi, dedektiflik, gökbilim atölyesi olmak üzere 7 ayrı branşta eğitim gördü.