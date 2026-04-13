Naki Bakır’ın Dünya Gazetesi’ndeki analizine göre, Türkiye’de kartlı harcama alışkanlıklarında önemli bir kırılma yaşanıyor. 2026 yılının ilk çeyreğinde, vatandaşların banka ve kredi kartıyla yaptığı ödemelerde temel ihtiyaç harcamalarından sonra en büyük payın devlete yapılan ödemelere gitmesi dikkat çekti.

KARTLI HARCAMALAR 7 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Merkez Bankası verilerine göre yılın ilk üç ayında:

Toplam 4,8 milyar adet işlem yapıldı

Toplam ödeme tutarı 7 trilyon TL’yi geçti

İşlem adedi yıllık yüzde 9,1 arttı

Harcama tutarı ise yüzde 45,4 yükseldi

Bu tablo, harcama tutarlarındaki artışın işlem sayısına kıyasla çok daha hızlı yükseldiğini ortaya koyuyor. Ortalama işlem tutarı da yüzde 33,2 artarak 1.447 TL’ye çıktı. Bu artış, doğrudan hayat pahalılığına işaret ediyor.

EN BÜYÜK HARCAMA KALEMİ: MARKET VE AVM’LER

Kartlı ödemelerde ilk sırayı yine market ve alışveriş merkezleri aldı:

1,82 milyar işlemle toplam işlemlerin yarıya yakını

1,4 trilyon TL ile toplam harcamaların yaklaşık yüzde 20’si

Ancak bu kalemi yakından takip eden yeni bir alan var: kamu ödemeleri.

DEVLETE ÖDEMELER İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Naki Bakır’ın özellikle vurguladığı nokta şu:

Vergi, prim, harç ve ceza ödemeleri kartlı harcamalarda ikinci sıraya yükseldi.

İlk çeyrek verileri:

İşlem sayısı: 85,9 milyon adet (yüzde 17,2 artış)

Toplam tutar: 521,2 milyar TL (yüzde 98,5 artış)

Geçen yıl aynı dönemde 7. sırada yer alan bu kalem, yaklaşık iki katına çıkan tutarla hızla yükseldi.

Bu ödemeler arasında şunlar yer alıyor:

Gelir ve kurumlar vergisi

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)

SGK ve BAĞ-KUR primleri

Trafik cezaları

Pasaport, tapu ve noter harçları

Bu durum, kartların artık sadece tüketim aracı değil, aynı zamanda devlete ödeme aracı olarak yoğun şekilde kullanıldığını gösteriyor.



“YÜKTE HAFİF, PAHADA AĞIR” HARCAMALAR

Sektörel bazda en yüksek işlem başı harcama yine kuyumculukta görüldü:

Ortalama işlem: 31 bin TL

Artış oranı: yüzde 91,2

Bunu sırasıyla şu sektörler izledi:

Müteahhitlik işleri

Sigorta işlemleri

Havayolu harcamaları

Yapı malzemeleri

Kamu ödemeleri ise işlem başına 6.065 TL ile üst sıralarda yer aldı.



İLK 10 HARCAMA KALEMİ TOPLAMIN YÜZDE 70’İNİ OLUŞTURDU



Kartlı ödemelerde öne çıkan diğer kalemler:

Gıda harcamaları

Giyim ve aksesuar

Hizmet alımları

Yemek ve restoran

Akaryakıt

Sigorta

Elektronik ürünler

Sağlık ve kozmetik

Bu 10 kategori:

İşlem adedinin yüzde 86,5’ini

Harcama tutarının ise yüzde 70’ini oluşturdu



Naki Bakır’ın analizinde en çok öne çıkan tespit şu:

Vatandaşın kartlı harcamasında temel ihtiyaçlardan hemen sonra en büyük yük artık devlete yapılan ödemeler.

Bu durum:

Artan vergi ve kamu tahsilatlarının

Dijital ödeme alışkanlıklarının yaygınlaşmasının

Ve genel mali yükün hane bütçesindeki etkisinin giderek daha belirgin hale geldiğini gösteriyor.